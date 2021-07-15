15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika

15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı

15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit olan Metin Arslan, mezarı başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı KARABÜK - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit olan Metin Arslan, mezarı başında dualarla anıldı. Karabük'te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken açılan ateş sonucu şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan için Öğlebeli Aile Mezarlığında bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailenin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Gürel ve beraberindekiler tarafından şehit Arslan'ın mezarına karanfil bırakıldı. Kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duayla program sona erdi.

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