15 Temmuz şehidi babası: "FETÖ'cüler hainliklerinden vazgeçmiş değiller" - Son Dakika

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "FETÖ'cüler eğer bir gün fırsatını bulup da çıkarlarsa yarım kalan işlerini tekrar devam ettirecekler. Benim oğlum şehit oldu. Sırada kimlerin kanına girecekler, kimin ocağını söndürecekler onu Allah biliyor. Çünkü onlar hainliklerinden vazgeçmiş değiller" dedi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail ve annesi Hamide Yorulmaz, evlat acısını onun hatıralarını yaşatarak hafifletmeye çalışıyor. Baba Yorulmaz her gün oğlunu kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. 15 Temmuz sonrası yaşadığı duyguları İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya anlatan baba İsmail Yorulmaz, her gün oğlunun kabrine gelerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiğini belirtti.



"Doğum gününü mü anayım yoksa şehadet yıl dönümünü mü?"



Oğlunun 15 Temmuz 1988 yılında bir cuma günü dünyaya geldiğini anlatan ve yine aynı doğduğu tarihte şehit düştüğünü ifade eden baba Yorulmaz, "7. ayın 15'inde bir Cuma günü 11.45'de dünyaya geldi şereflendirdi. Cenab-ı Allah bizleri sevindirdi. Fakat Rabbimin işlerinden sual olunmaz. Aynı 7. ayın 15'i Cuma günü yine 11.45'de saati saatine denk geliyor. Ben doğum gününü mü anayım yoksa şehadet yıl dönümünü mü anayım? Rabbimin hikmetinden sual olmaz" diye konuştu.



"FETÖ'cüler hainliklerinden vazgeçmiş değiller"



Oğlunun hatıralarıyla yaşadıklarını aktaran baba Yorulmaz, şöyle konuştu:



"FETÖ'cüler eğer bir gün fırsatını bulup da çıkarlarsa yarım kalan işlerini tekrar devam ettirecekler. Benim oğlum şehit oldu. Sırada kimlerin kanına girecekler, kimin ocağını söndürecekler onu Allah biliyor. Çünkü onlar hainliklerinden vazgeçmiş değiller. Devletimden istediğim şu, bu hainlikleri olan cezayı şu an devam ediyor sanırım Gölbaşı'nı bombalayan o hainler şu anda yargılanacaklar. İnternette okuduğum haberlere göre orayı bombalayan pilotlar 'işe döneceğiz' diye devlete başvurmuşlar. Bu cüret nereden geliyor? Biz bunları en ağır şekilde misli misli olmasını istiyoruz. Cenabı Allah ülkemize devletimize böyle bir olay yaşatmasın diyorum. Oğlumun hatıralarıyla yaşıyoruz."



"Bu hain kalkışmayı devletimiz milletimiz unutmasın"



15 Temmuz'un unutulmamasını isteyen baba Yorulmaz, "Hain kalkışma olalı bu gün arifesindeyiz 4 yıl olacak. Bu 4 sene içerisinde biz acılarımızla baş başa kaldık. O gün ki kalkışmada olan hainlikleri ben bu mezar taşına da yazdırdım. Biz unutmadığımız gibi devletimizden de milletimizden de rica ediyorum kimse unutmasın. Eğer unutursak tekrar bu tarih tekerrürden ibarettir. Tekrar başımıza böyle bir olaylar gelebilir. Çünkü su uyur düşman uyumaz. Oğlumun hatıraları gözümün önünden gitmiyor ki. Oğlum şuradan çıkacak gelecek gibi hissediyorum ben. Biz her gün oğlumun acısıyla yaşıyoruz. 4 yıldır böyle. Allah bizlere sabırlar versin diğer şehit ailelerine sabırlar versin" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE