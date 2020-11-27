15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in, 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından açılan davada yargılanmasına devam edildi. Duruşma, tanıkların gelmemesi ve eksik evrakın giderilmesi için 26 Mart'a ertelendi.

Bünyan'da 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP belediye başkan adayı Mustafa Navruz'a, FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit tepki gösterdi. Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından dava açıldı.