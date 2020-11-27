15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi - Son Dakika

15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi

27.11.2020 17:13
15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi, System.String[]

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in, 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından açılan davada yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in, 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından açılan davada yargılanmasına devam edildi. Duruşma, tanıkların gelmemesi ve eksik evrakın giderilmesi için 26 Mart'a ertelendi.

Bünyan'da 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP belediye başkan adayı Mustafa Navruz'a, FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit tepki gösterdi. Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından dava açıldı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada şehit Cennet Yiğit'in sanık babası Yahya Yiğit, avukatı Ramazan Bedir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şikayetçi CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP eski belediye başkan adayı Mustafa Navruz hazır bulundu. Duruşma, tanıkların gelmemesi ve eksik evrakın giderilmesi  amacıyla 26 Mart'a ertelendi.Duruşma sonrası konuşan şehit babası Yahya Yiğit'in avukatı Ramazan Bedir, "Bugün 15 Temmuz şehidimiz olan Cennet kızımızın babasının yargılanmış olduğu mahkemeye müdahil olduk. Duruşma 26 Mart 2021 tarihine ertelendi. Biz şehit kızımızın babasının yanında olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Aynı şekilde bu işi siyasi arenaya çekmeye çalışan her kim olursa olsun yargılama devam ederken çok etik olmadığını ifade etmek istiyoruz. Şehidimizin babası birtakım iftiralara maruz kalmış durumda. Biz şehit babasının haklılığını ortaya koyabilecek, her türlü hukuk argümanlarını müdafisi olarak yargılamada bu durumu ortaya koymaya çalışacağız. Kendisine hukuk yardımında bulunacağız. İnşallah adalet yerini bulacak" diye konuştu.

15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi
15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi
15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi
15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Temmuz, Hakaret, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi babasının, CHP'lilere 'hakaret'ten yargılandığı davada tanıklar gelmedi - Son Dakika


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