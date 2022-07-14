Protokol üyeleri, şehit ailesinin köydeki evini de ziyaret etti. Program kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okutuldu.

Daha sonra Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş , Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul , İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve protokol üyeleri, anne Nazife Efe ile şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz şehidi Barış Efe mezarı başında anıldı - Son Dakika

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