Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehidi Doğum Gününde Anıldı

15 Temmuz Şehidi Doğum Gününde Anıldı

1 saat önce

Kızılcahamam'da,15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen doğum gününde anıldı.

15 Temmuz Şehidi Doğum Gününde Anıldı, System.String[]
Kızılcahamam'da,15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen doğum gününde anıldı.

Şehidin adının verildiği Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul öğretmeni Süleyman Üzmez tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Gülşen'in fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi sunuldu.

Şehit Hakan Gülşen'in ailesi tarafından Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a plaket takdim edildi.

Anmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimde 3 şehit veren Gülşen ailesi ile Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti Ankara İl Yönetimi Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Nizami Gülşen, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:04 Kaynak: AA

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