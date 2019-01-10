15 Temmuz Şehidi Doğum Gününde Anıldı

Kızılcahamam
'da,15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen doğum gününde anıldı.
Şehidin adının verildiği Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından düzenlenen anma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul öğretmeni Süleyman Üzmez tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Gülşen'in fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi sunuldu.
Şehit Hakan Gülşen'in ailesi tarafından Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, AK Parti Ankara
İl Başkanı Hakan Han
Özcan, Belediye Başkanı Muhittin Güney
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a plaket takdim edildi.
Anmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimde 3 şehit veren Gülşen ailesi ile Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti Ankara İl Yönetimi Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Nizami Gülşen, İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey
, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.