15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adına mevlit düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adına mevlit düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için babaevinde mevlit programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için babaevinde mevlit programı düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Beyköy Beldesi Çalıcuma Mahallesi'nde baba Ramazan Baysan'ın evinin önünde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve kurum müdürlerinin de katıldığı programda, Düzce Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları katılımcılara ikramda bulundu.

Baba Ramazan ve anne Hanife Baysan, oğullarının şehit olması nedeniyle üzüntü ve gururu aynı anda yaşadıklarını kaydetti.

-15 Temmuz Gazisi unutulmadı

Akçakoca ilçesinde yaşayan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın altında kalarak gazi olan Ferhat Gökmen'e, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal, Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ziyarette bulundu.

Ziyarette Ferhat Gökmen, hain darbe girişimi gecesinde Ankara Genelkurmay Karargahı önünde kendisinin ve diğer sivillerin darbecilere karşı mücadelesini ve o geceyi anlattı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adına mevlit düzenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 05:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adına mevlit düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]