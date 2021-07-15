15 Temmuz şehidi Fatih Satır, İstinye'deki mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'un önünde şehit düşen 26 yaşındaki Fatih Satır, İstinye'deki kabri başında dualarla anıldı.

Darbe girişiminde, göğsünden vurularak hayatını kaybeden Satır'ı anma törenine, şehidin ailesi ve bazı yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Satır için dualar edildi.

Satır'ın annesi Melek Satır, "Sözün bittiği gün bugün. Duygularım çok kabarık. Benim yavruma kurşun sıkanlar, bu dünyada da öbür dünyada da yansınlar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.