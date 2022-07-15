15 Temmuz şehidi Ferhat Koç, Tokat'taki kabri başında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Ferhat Koç, Tokat'taki kabri başında anıldı

15.07.2022 12:11

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Turhal Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Koç'un Yazıtepe köyündeki kabri ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Ali Erbaş'ın dua etmesinin ardından şehidin mezarına kırmızı gül bırakıldı.

Şehidin annesi Nejla ve babası Mustafa Koç, FETÖ'ye tepki gösterdi.

Nejla Koç, AA muhabirine, oğlunun şehadetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini ama acısının halen hafiflemediğini söyledi.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Kurban olduğum Allah, hainlerin yüzünü bu dünyada da öteki dünyada da güldürmesin. Zaten öteki dünyada cehennemlikler. Bu dünyada da gülmesinler, biz nasıl gülmediysek. Acım büyük ama gururum da büyük. Çocuğumun suçu yok. Suçsuzlar mezarda. Benim gül gibi yavrumun hakkını nerede verecekler? İki elim yakalarında olsun inşallah. Tüm ailelere Allah sabır versin. Rabb'im her şeyi biliyor. Yarına kalır ama yanlarına kalmaz. Allah inşallah onların yanına koymayacak. Öbür dünyada alacağız hakkımızı."

Baba Mustafa Koç da tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Hainleri de Allah kahreylesin. Cehennemin dibine kadar yerleri var. Allah bildiği gibi etsin." dedi.

Anma programına Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Ferhat Koç, Tokat'taki kabri başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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