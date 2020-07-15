15 Temmuz Şehidi Gökhan Esen'in adı değerler eğitimi sınıfına verildi - Son Dakika

15 Temmuz Şehidi Gökhan Esen'in adı değerler eğitimi sınıfına verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada şehit olan Gökhan Esen'in adı Kırklareli'nde değerler eğitimi sınıfına verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada şehit olan Gökhan Esen'in adı Kırklareli'nde değerler eğitimi sınıfına verildi.

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İl Müftülüğüne bağlı Sungurbey Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Müftüsü Aydın Yığman ile şehidin ağabeyi Okan Esen sınıfın açılış kurdelesini kesti.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hiç bir zaman unutulmayacağını belirtti.

Ülke topraklarının şehitlerin kanları ile var olduğunu vurgulayan Bilgin, şehidin adının artık değerler eğitimi sınıfında yaşatılacağını aktardı.

Her yıl değil, her gün şehitleri andıklarını ifade eden Bilgin, "Şehitlerimize ve ailelerine sürekli sahip çıkıyoruz. Ama bu ayrıca hem işin sembolik ve görünüş kısmıyla ilgili çok önemli bir konu. Değerler eğitimi sınıfına verilmesi de benim için anlamlı. Ben özellikle bunu düşündüm. İsmi üzerinde şehit değer demektir aslında. Hayatı en önemli kılan, en anlamlı kılan daha doğrusu insanların yaşamını anlamlı kılan şey değerdir. Değerin olmadığı yerde insanların hiç bir anlamı yoktur. Değerin olmadığı yerde insanın hiçbir anlamı yoktur. İnsanlık kavramı da yoktur. İnsanlar için en büyük değer olan şehitlik de o manada değerler eğitimi sınıfına yakışır ve özdeşleşir düşüncesiyle bunu yaptık." diye konuştuk.

İnanç insanın fıtratı gereği en önemli unsurların başında olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"En büyük aidiyet duyduğunuz yer devletinizdir. Devletiniz varsa siz varsınız, millet varsa devlet var. Bu etkileşim içerisinde birlikte nasıl ülkemizi, vatanımızı, milletimizi güçlü kılarız bunun düşüncesinde olmalıyız. Bunun için de devletin açmış olduğu bu tür eğitim yuvalarına bütün çocuklarınızı gönderin. Dolayısıyla onların yetkinleşmesi, kendi becerilerini farklı suistimal yollarından değilde devletimizin açmış olduğu bu tarz eğitim yerlerinde eğitim alarak gelecek nesillerin daha hayırlı ve işini bilen yetkin nesiller olmasını sağlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle beraber güçlü bir devlettir. Asla ve asla şunu unutmayalım bizler hedefte olan bir devletiz. O nedenle diri olmalıyız, iri olmalıyız, birlikte olmalıyız. Daha güçlü bir Türkiye olmalıyız. Ancak bu coğrafyada böyle yaşayabiliriz."

Ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler Kültür Merkezinde düzenlenen "15 Temmuz" paneline katıldı.

Panelin ardından, İstasyon Caddesinde "15 temmuz fotoğraf sergisi" açılışı gerçekleştirildi.

Gökhan Esen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidi Gökhan Esen'in adı değerler eğitimi sınıfına verildi - Son Dakika

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