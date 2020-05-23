15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in annesi, kızının mezarını çiçeklerle donattı - Son Dakika

Şehit yakınlarına verilen izin kapsamında, 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in anne ve babası soluğu kızlarının mezarının başında aldı. Anne Emine Güler, kızının mezarına sevdiği çiçekleri kendi elleriyle dikti.



Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak şehit aileleri bu kısıtlamanın dışında tutuldu. Karar kapsamında, 15 Temmuz'da Gölbaşında Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı olarak görev yaparken hain darbe girişiminde şehit olan Hataylı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, Kırıkhan ilçesindeki şehitliğe giderek kızını ziyaret etti.



Acısı tazeliğini halen koruyan şehit annesi Emine Güler, "Kızımın şehadet şerbetinin 4. yılı biz her bayramımızı kızımla birlikte burada kutluyoruz. Tüm şehit annelerin babaların ve kardeşlerin bayramlarını buradan kutluyorum. Biz her bayramda buradayız. Bizim bayramımız burası" dedi.



Baba Hüseyin Güler de şehit kızının mezar taşındaki fotoğrafı değiştirerek yenisini koydu. - HATAY