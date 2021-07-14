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15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:28

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in ailesi, aradan geçen zamana rağmen evlatlarının acısını unutamıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in ailesi, aradan geçen zamana rağmen evlatlarının acısını unutamıyor.

Şehit Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ağabeyi Bilal Hamuryen, AA muhabirine, kardeşinin acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Kardeşinin ilçedeki kabrini, isminin yaşatıldığı çeşmeyi, okulu, kütüphaneyi ziyaret ederek anılarını canlı tuttuğunu belirten Hamuryen, şöyle konuştu:

"Hainler üniformamızı çaldıkları gibi silahlarımızı ve uçaklarımızı da çaldılar. Uçakla bomba atılması ile üstündeki silahları bile ermişti. Hainler kardeşimi diri diri yaktılar. Ama biz gururluyuz. Vatan için can vermeye hazırız. Kardeşimin mezarını sürekli ziyaret ediyorum. Torunlarımla, ailemle gelip burada kardeşimle hasret gideriyorum. Allah bize bunu yaşatan terörist FETÖ'cüleri ve arkasındaki güçleri kahretsin. Biz ölünce cennette şehidimize Halil Hamuryen'e kavuşacağız. FETÖ'cülerin hali ne olacak."

Kardeşinin eşiyle helalleştikten sonra görev yerine gittiğini, servise binince hainlerin çaldıkları uçaklarla bulunduğu yeri bombaladığını anlatan Hamuryen, "12 kahraman özel harekat polisimiz orada şehit oldu. Kardeşim bu vatan için şehit oldu. Şehidimizle gurur diyoruz. Devletimiz bize sahip çıkıyor, sahipleniyor. Her zaman bizi arayıp soruyorlar. Emaneti olan oğluna her türlü desteği veriyorlar. Babasının bıraktığı bayrağı daha yükseklere taşıyacak. Kardeşimin giydiği elbiseler okulda cam kabin içinde sergileniyor. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ de bitti çok şükür. PKK ile beraber bittiklerini herkes gördü." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin zihinlerini açık tutmayı istiyoruz"

Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Özlek ise hain darbe girişimi sonrasında FETÖ'den devredilen okula şehidin adının verildiğini belirtti.

Amaçlarının şehidin anısını her zaman yaşatmak olduğunu dile getiren Özlek, "Şehidimizin operasyonlarda giydiği kıyafetleri oluşturduğumuz köşede sergiliyoruz. Bundaki amaç öğrencilerimizin şuurunu sürekli açık tutmak. Öğrencilerimizin zihinlerini bu darbelere karşı açık tutmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi
15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi
15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi
15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi
15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi

Fetullahçı Terör Örgütü, Özel Harekat, 15 Temmuz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmedi - Son Dakika


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