15 Temmuz şehidi Hamuryen, kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kaymakamlığın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, Hamuryen'in Çelebibağ Mezarlığı'ndaki kabrinde dua etti.

Daha sonra şehidin ailesini ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Mehmetbeyoğlu, devletin çeşitli kademelerine yıllar boyunca sinsice sirayet eden bir grup hainin, Türk milletinin istiklalini vesayet altına almak istediğini söyledi.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla şahlanarak meydanları dolduran milletin, tank, uçak ve mermilere göğsünü siper ettiğini hatırlatan Mehmetbeyoğlu, " Türkiye'nin dört bir tarafında müstesna bir direniş sergileyen aziz milletimizin topyekün mücadelesi neticesinde ihanet kalkışması bastırıldı. Karanlık eller tarafından harekete geçirilen hıyanet çetesi hezimete uğratılmış ve milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir demokrasi destanı yazmıştır." diye konuştu.