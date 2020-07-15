15 Temmuz şehidi Hukuk Fakültesi öğrencisi Naci Ağaroğlu mezarı aşında anıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, darbe girişiminin 4'üncü yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.



Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanvekili İsmet Senekci, Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanvekili Asteğmen Onur Alpaslan, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korkuteli Müftülüğüne bağlı imamlar, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı da dua etti.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından oğlunun mezarı başında katılımcılara hitap eden baba Osman Ağaroğlu, "Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şahadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur. 15 Temmuz'da tankların karşısında milletimiz, cephanesiz, silahsız olduğu halde tankların karşısında mücadele etti. Biz inanıyoruz ki, İstiklal Marşı'nda ifade edildiği gibi yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir. Oğlum Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası ve böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı, böyle bir ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu, şehidin mezarına karanfil bıraktılar. Mezarlıktaki program sonrası Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun babaevini ziyaret etti. Vali Yazıcı, burada şehidi babası ve annesi ile sohbet etti. - ANTALYA