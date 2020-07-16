15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı

15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı Marmariste, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe kalkışmasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına yaptırılan çeşme ve anıt törenle açıldı 15 Temmuz darbe kalkışması...

15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı

Kameralarda köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı

MUĞLA - Marmariste, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe kalkışmasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına yaptırılan çeşme ve anıt törenle açıldı

15 Temmuz darbe kalkışması sırasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerlerle girdiği çatışmada kalbinden vurularak şehit edilen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısını yaşatmak için çeşme ve anıt yaptırıldı. Baba Nihat Eker, "Oğlumun anısını yaşatmak için çeşme yaptırmayı planladım ama daha büyüğünü yaptılar. Vesile olanlardan Allah razı olsun " dedi.

Baba Nihat Eker'in bu hayalini duyan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve mesai arkadaşları ve bazı esnafların da desteği ile gerekenleri yerine getirerek Şehit polis memuru Eker'in anısına seferber oldular. Üç ay önce Marmaris- Muğla Karayolu'nun 13'üncü kilometresindeki Gelibolu Mevkii'ndeki ormanlık alanda inşaat çalışması başlatıldı. Tamamlanan çeşme Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldığı törenle açıldı.

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in öz geçmişi okunduktan sonra Baba Nihat Eker kürsüde konuşma yaptı. Baba Eker, "Gelen geçen su içsin oğluma dua etsin diye çeşme fikri vardı. Bu fikri polis kardeşlerime açtım. Onlar da esnaf ve halkla beraber girişimde bulundu. Kendi cebimden bu çeşmeyi yaptıracaktım. Bir proje hazırlayıp bana gösterdiler. Hem anıt hem de çeşme yaptırıldı. Bizleri yalnız bırakmayan devletime ve dostlarıma minnettarım. Buradan gelip geçenler bir dua etsin yeterli" dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okundu. Anıt ve çeşme şehit babası Nihat Eker, Anne Güzel Eker, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından dualarla açıldı. Şehit annesi Güzel Eker duygusal anlar yaşadı oğlunun resmi ve özgeçmişi olan anıta sarıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken anneye yanındakiler destek oldu.

Cengiz Eker, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:48 Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:26 İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı 09:15 Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı 09:03 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:30 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 01:32 82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
09:48
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
09:42
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı
09:26
Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı
09:15
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
08:37
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
08:26
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
01:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 10:04:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]