Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
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15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

42 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.
Mevlit programına, şehit Alemdar'ın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı İlker Darıcı ve Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Dinçer katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit emniyet Müdürü Meriç Alemdar ve diğer şehitler için yemek dağıtıldı.
Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:32 Kaynak: AA
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