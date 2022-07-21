15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

21.07.2022 16:27
15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.

Mevlit programına, şehit Alemdar'ın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaş Can Kavak ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Alemdar ve tüm şehitler için dua edildi. Ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
16:08 Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaştı!
15:55 Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 16:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement