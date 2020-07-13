15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI

15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI

15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Fatih Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen anma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte çok sayıda AK Partili bürokrat, vatandaş ve İlhan Varank'ın babası Ali Haydar Varank katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreni İlhan Varank kabri başında edilen dualar ile son buldu.

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 02:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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