15 Temmuz şehidi imam mezarı başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi imam mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi imam mezarı başında anıldıBARTIN Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Cami İmamı Mustafa Yaman, Bartın'ın Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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