15 Temmuz şehidi kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

Kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi.

Vali Gürel ve beraberindekiler, şehit Arslan'ın mezarına karanfil bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken açılan ateş sonucu şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan, Öğlebeli Aile Mezarlığında bulunan kabri başındaki anmaya, ailesinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz , Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

KARABÜK - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit olan Metin Arslan , mezarı başında dualarla anıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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