15 Temmuz şehidi, Kartal'daki kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi, Kartal'daki kabri başında dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere direnirken şehit olan Şükrü Bayrakçı, Kartaldaki kabri başında anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere direnirken şehit olan Şükrü Bayrakçı, Kartaldaki kabri başında anıldı. Şehidin ailesi ve çok sayıda kişi kabri başında dualar okudu.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ümraniye'deki Çakmak Köprüsünde darbeci askerlere direnirken, tankların ateşi sonucu şehit olan Şükrü Bayrakçı, Kartal'daki Kurfalı Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Etkinlikte Kur'an okundu, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dualar edildi. Şehit Şükrü Bayrakçı'nın eşi kızı, annesi, babası ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Arguşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşlı da şehidin kabri başında dualar etti.

"Ben buraya gelmek istemezdim, babamla birlikte olmak isterdim"

Şehit Şükrü Bayrakçı'nın kızı Bade Bayrakçı, "Ben sürekli ağlıyorum. Onu çok özlüyorum. Sonra da onlara her gün dua ediyorum. Kötü şeyler hissediyorum. Ben buraya gelmek istemezdim, babamla birlikte olmak isterdim" dedi.

Şehidin babası Mehmet Bayrakçı, "4 yıl bize 400 yıl gibi geldi. Bu çocuğu her gördükçe içimiz sızladı. Allah belalarını versin" dedi.

Şehidin annesi Hatice Bayrakçı ise, "Hatimler ettik ama gelmiyor işte. Vatan sağ olsun diyoruz ne yapalım. Evlatsız oluyor da vatansız olmuyor. Vatan sağ olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi, Kartal'daki kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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