15 Temmuz şehidi, Kosova'da Türk askerinin yaptığı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

15 Temmuz şehidi, Kosova'da Türk askerinin yaptığı kütüphanede yaşatılacak

14.11.2020 13:13
15 Temmuz şehidi, Kosova'da Türk askerinin yaptığı kütüphanede yaşatılacak, System.String[]

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polis memuru Mustafa Serin'in ismi, Kosova'da görevli Türk askeri tarafından yapılan kütüphanede yaşatılacak.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polis memuru Mustafa Serin'in ismi, Kosova'da görevli Türk askeri tarafından yapılan kütüphanede yaşatılacak.

Kosova'da 1999 yılından bu yana barış gücü KFOR bünyesi altında görev yapan Türk askeri faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da Türk askeri ile TİKA tarafından yapılan Atatürk Lisesi Kütüphanesi'nin kitap ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye'deki hayırsever vatandaşların bağışlarıyla toplanan roman, hikaye, biyografi, ansiklopedi kitaplar hediye edildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit düşen Mustafa Serin'in isminin verildiği kütüphanenin açılışına, Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, Mamuşa LMT Tim Komutanı Üsteğmen Seçkin Köseoğlu, Atatürk Lisesi Müdürü Rİfat Krasniç katıldı.

TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR

Açılış kurdelesi kesimi ardından kütüphaneyi gezen Krasniç, Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu vurguladı. Mamuşa LMT Tim Komutanı Üsteğmen Seçkin Köseoğlu, "Bu kitapları Türkiye'den sizler için getirdik. İnşallah sizin gelişiminize, sizin hayata dair bakışınıza katkıda bulunur" ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Rifat Krasniç, kütüphaneye Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit düşen polis memuru 'Mustafa Serin Kütüphanesi' ismini verdiklerini ve desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk askerlerine teşekkür etti. Toplam 620 adet kitabın bağışlandığı kütüphanede ders çalışan öğrenciler de Mehmetçiğe teşekkür etti. Kütüphaneye ayrıca öğrencilerin zekalarını geliştirmeleri için satranç tahtaları da hediye edildi.

Darbe Girişimi, Türkiye, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi, Kosova'da Türk askerinin yaptığı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


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