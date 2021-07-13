Üye Girişi
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM

13.07.2021 10:54

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, kalkışmada şehit olan 251 kişiden biri olan Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder ve Saraçhane'de gazi olan Erol Bulut o geceyi anlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, kalkışmada şehit olan 251 kişiden biri olan Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder ve Saraçhane'de gazi olan Erol Bulut o geceyi anlattı. Babasının o gece kullanmış olduğu kanlı gözlüğü evinde sergileyen İbrahim Güder, "Babam, 'Bakarsınız Allah bana bir şehitlik, bir gazilik nasip eder' diyerek dışarıya çıkmış. Kendisini teşhis etmek için morga girdiğimde bütün şehitlerimizin yüzünde gülümseme gördüm ve ortamda çok güzel bir koku vardı. Babamdan aldığım sancağı ben taşıyacağım" dedi. 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut da 2 kurşunla vurularak, gazi olduğu Saraçhane'deki noktada yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunmasının üzerinden 5 yıl geçti. Darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası iki kritik noktaydı. O gece darbe girişimini önlemek için sokaklara çıkarak şehit olan 251 kişiden bir olan Mehmet Güder, Vatan Caddesi'nde şehit düştü. Erol Bulut ise 18 vatandaşımızın şehit düştüğü Saraçhane'de darbeci askerler tarafından 2 kurşunla vurularak gazi oldu. Şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder ve 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut o gece yaşadıklarını anlattı.

"NESİLLER BOYUNCA BU SANCAĞI TAŞIYACAĞIZ"

Her sene 15 Temmuz'un yıldönümünde o günü tekrar yaşadıklarını ve o geceyi unutmadıklarını belirten İbrahim Güder, "Babamızın şehit olmasından dolayı çok gururluyuz. Allah, en güzel ölümü babama tattırdı. O gün ben de havalimanındaydım ama şehitlik veya gazilik bana nasip olmadı, babama nasip oldu. Bizler bu vatan ve millet için koşarak şehit olmaya hazır olan insanlarız. İnşallah babamın verdiği bu sancağı kendim taşıyacağım daha sonra evlatlarımızla nesiller boyunca bu sancağı taşıyacağız" dedi.

"MORGDAKİ BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZ GÜLÜMSÜYORDU, ORTAMDA ÇOK GÜZEL BİR KOKU VARDI"

Güder, darbe girişimini öğrendikten sonra kardeşi ile birlikte havalimanına doğru yürüdüklerini, aynı dakikalarda da babasının Vatan Caddesi üzerinde olduğunu ancak birbirlerinden haberdar olmadıklarını anlattı. Havalimanına yaklaştıklarında ise babalarının vurulduğu haberini aldıklarını söyleyen Güder, "Haseki Hastanesine gittik, hastanede vatandaşların üzerleri kanlar içerisindeydi, hatta birkaç tane ezilmiş araç da gördüm. Hastanenin önünde 20-30 tane sedye vardı, sedyelerin üzerleri hep kandı. Hastanenin morguna gittiğimde morg dolaplarının hepsinin dolu olduğunu gördüm. Hatta yerlerde, ceset torbalarında da şehitlerimiz vardı. Ancak, gerçekten hepsinin yüzünde gülümseme vardı ve orası o kadar güzel kokuyordu ki... Sadece kendi babam değil, bütün şehitlerimiz aynıydı. En son babamı yerde bir ceset torbasında gördüm. Orada birkaç tane görevli çek pasla sadece kan çekiyordu. Ona rağmen hiçbir şekilde ağır bir kan kokusu vs. yoktu, tam tersine ortamda çok güzel bir koku vardı" ifadelerini kullandı.

"BAKARSINIZ ALLAH BANA ŞEHİTLİK NASİP EDER"

Babasının o gece nasıl şehit olduğunu da anlatan Güder, "Babam dışarıya çıkmadan önce arkadaşlarına 'Bugün bu vatan ve millete sahip çıkmazsak, ne zaman sahip çıkacağız. Bakarsınız Allah bana bir şehitlik, bir gazilik nasip eder' diyerek dışarıya çıkmış. Babam Vatan Caddesi'ne gittiğinde askerlerin sivillere müdahale ettiğini görüyor ve çok öfkeleniyor. Askerlere müdahale etmeye çalışıyor, o esnada da helikopter tepelerinde dolaşıyormuş. Helikopterin daha sonrasında oraya iniş yapmak istediğini fark etmiş ve iniş yapmasına engel olmaya çalışmış. O sırada vatandaşlar müdahale etmesin diye helikopter etrafı üç kez tarıyor. Oradaki polisler de iniş yapamasın diye helikoptere ateş açmışlar. Babam müdahalede bulununca arkasından da vatandaşlar helikopterin inişine engel olmak için geliyorlarmış. Helikopterin içerisinde FETÖ'cü hainler varmış. Onlardan bir tanesi eline G3 silah alıyor ve babamı başından vuruyor. Babam yüzüstü düşüyor ve orada şahadet şerbetini içiyor. Vatanı, bayrağı olmayan insanın ne namusu, ne şerefi hiçbir şekilde olmaz. Mevla'm kimseyi vatansız bırakmasın" dedi.

"BİZ BURAYA ŞEHİT OLMAYA GELDİK"

Önemli noktalardan biri Saraçhane İBB binası önünde gazi olan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut aradan geçen 5 yılın ardından gazi olduğu noktada yaşadıklarını anlattı. Bulut, "Ben 15 Temmuz akşamı Kağıthane'de bir iş yemeğindeydim. Saat 22: 00 - 22: 30 arası FETÖ'cü katillerin darbe girişiminde oldukları kesinleşti. Baktım ki aşağıdan tanklar geçmiş, araçlar ezilmiş, trafik tıkanmış ama insanlar oluk oluk meydanlara iniyor. Helikopter üstümüzden uçuyordu. Çok yakından ağır silahlarla ateş ediyorlardı. Dediler ki 'Saraçhane'yi hainler basmış' biz de hemen buraya geldik. Buraya şehit olmaya geldik, bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz diye düşündük. Ancak, bunları söyleyen adam ben değildim, bunu söyleten Allah'tı" şeklinde konuştu.

"YARALANAN MEMURA YARDIM ETMEK İÇİN DÖNDÜĞÜMDE VURULDUM"

Gazi olduğu anı anlatan Bulut, "Saat 03.00 gibi ben burada havuzun dibindeydim. Hainler bizim bir kahraman polisimizi hedefe almışlardı. Ben bunu gördüm, uzun namlulu silahlarla hedefte olan polisimize 'hedeftesiniz memur bey sağa geçin' dedim. Havuzun içerisindeki polisimiz diğer bir polis arkadaşına 'devrem vuruldun mu?' diye seslendi o da 'Vuruldum' dedi. 'Gel seni alalım' dedi, vurulan poliste 'gelemiyorum' deyince benim orada ciğerim yandı. Vurulan memura yardım etmek istedim. Tam yardım etmek için döndüm ki, beni vurdular ama vurulduğunu çok hissetmedim. Ben bir daha dönünce bu sefer beni derinden vurdular. Zaten bacağım kesilmişti, damarlar falan kopmuş, onun etkisiyle ben suya düştüm. Bayılmışım, beni daha sonra hastaneye götürdüler. 5 kere ameliyat oldum" diye konuştu.

"ŞEHİT OLAN VATANDAŞLARIMIZI ÇOK KISKANIYORUM"

Bulut, "O gece bir karanlık gece olarak başladı ama bir destan olarak bitti. Bugün olursa biz 250 bin şehit vermeye de razıyız. Şehit olan vatandaşlarımızı çok kıskanıyorum. Bazen bana 'deli misin, iyi ki ölmedin' diyorlar ama o ölüm sıradan bir ölüm değil, o ölüm peygamber efendimize komşu olmak için yapılan bir ölümdü" ifadelerine yer verdi.

Olay anında iletişim halinde olduğu iki polise ulaşmaya çalıştığını söyleyen Bulut, "Buradaki iki polis kardeşimize ulaşamadım, buradan onlara sesleniyorum. Bana ulaşırlarsa, dünya ahiret onların evlatları benim manevi torunlarım olur. Kendi torunlarımla beraber onlarla da ilgilenmek isterim" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM

Mehmet Güder, 15 Temmuz, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Bakan Koca'dan 13:12 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı 11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular 09:57 Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular

Son Dakika Haberleri
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
13:01 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları         
11:57
İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti         
11:34
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu         
09:54
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi         
09:42
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU: BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME GÖRDÜM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement