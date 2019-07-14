Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi unutulmadı
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15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi unutulmadı

2 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yazı köyünde ikamet eden 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi unutulmadı, System.String[]
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yazı köyünde ikamet eden 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın Yazı köyünde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek hatıra ormanına fidan dikildi.

Şehidimizin ailesinin ziyaret edilmesiyle başlanan programa Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, daire amirleri ve şehidimizin komşuları katıldı.

Şehit Mete Sertbaş'ın ruhuna Fatihalar okunarak ailesine başsağlığında bulunuldu. - ERZİNCAN
Refahiye, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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