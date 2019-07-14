15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi unutulmadı
2 saat önce
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yazı köyünde ikamet eden 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
'ın Refahiye
ilçesine bağlı Yazı köyünde ikamet eden 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın ailesi, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın Yazı köyünde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek hatıra ormanına fidan dikildi.
Şehidimizin ailesinin ziyaret edilmesiyle başlanan programa Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı
, daire amirleri ve şehidimizin komşuları katıldı.
Şehit Mete Sertbaş'ın ruhuna Fatihalar okunarak ailesine başsağlığında bulunuldu. - ERZİNCAN
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