15 Temmuz şehidi Metin Arslan Karabük'teki mezarı başında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Metin Arslan Karabük'teki mezarı başında anıldı

15.07.2022 14:23

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, Karabük'teki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, Karabük'teki mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve protokol üyeleri, şehidin ailesiyle dua ederek mezara karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca şehitler anısına fidan dikildi, Mevlid-i Şerif okundu.

Kan bağışı kampanyasının da düzenlendiği etkinliklerde resim sergisi açıldı.

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15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı 15 Temmuz Şehidi Arslan mezarı başında dualarla anıldı 15 Temmuz şehidi Barış Efe mezarı başında anıldı 15 Temmuz şehidi Barış Efe mezarı başında anıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Metin Arslan Karabük'teki mezarı başında anıldı - Son Dakika

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