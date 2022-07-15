Anma programına, Ambar'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan , Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan , Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz şehidi Muhammet Ambar kabri başında anıldı - Son Dakika

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