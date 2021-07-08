15 TEMMUZ ŞEHİDİ MUSTAFA CAMBAZ'IN HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz'ın 'Türkiye Ulu Camileri' adlı albüm kitabından yola çıkılarak hazırlanan 'Memleketimin Ulu Camileri' sergisi İstanbul Valiliği, Albayrak Grubu ve 15 Temmuz Derneği'nin ortak girişimiyle Ayasofya Camii avlusunda sergilendi.

Sergiye, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katıldı.

Çengelköy'de 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbeciler tarafından şehit edilen Mustafa Cambaz'ın hayali gerçek oldu. Yeni Şafak foto muhabiri Şehit Mustafa Cambaz, Türkiye'deki 118 ulu caminin binlerce fotoğrafını çekerek arşivlemişti. Çektiği ulu cami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemek isteğini dile getirdikten birkaç hafta sonra 15 Temmuz darbe girişiminde Cambaz şehit oldu.

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan ve yaptığı işi 'kayıt fotoğrafçılığı' olarak tanımlayan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde tüm Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekti ve ulu camileri kayıt altına aldı. Fotoğraf arşivini bir web sitesi açarak bedelsiz olarak araştırmacılara ve meraklılara sunan Mustafa Cambaz, 700 fotoğrafın yer aldığı kitabı için de Türkiye'nin 118 ulu camisini yeniden gezerek fotoğrafladı. Kitap Mayıs 2016'da 'Türkiye Ulu Camileri' adıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları tarafından yayınlandı.

'ŞEHİDİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, 'Bu milletin evlatları, şehitleri ve gazileri önünde büyük bir saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan Mustafa Cambaz kardeşimizde o mücadele içerisinde şehit oldu. Şehidimizin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

'17 YILLIK DAVA ARKADAŞIMIZDI'

Sergide konuşan Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, '15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz bizim 17 yıllık dava arkadaşımızdı. Cambaz, Batı Trakya Türklerindendi. Türkiye'yi çok sevdiği için Yunanistan'ın ordusunda askerlik yapmak istemediği için vatandaşlıktan çıkardılar. Kendisi Türkiye'ye geldi. Şehidimiz önce Yeni Şafak'ta muhabir olarak çalışmaya başladı. Cambaz sanata ve mimariye çok düşkündü. Hem muhabirlik hem de memleketimizdeki ulu camilerin fotoğraflarını çekiyordu. Cambaz, 700 fotoğrafın yer aldığı kitabı için de Türkiye'nin 118 ulu camisini yeniden gezerek fotoğrafladı. Şehidimiz güler yüzlü ve nazik biriydi. 15 Temmuz gecesi Mustafa Cambaz şehit oldu. Şehidimizin vasiyetini yerine getirmek üzere Türkiye Ulu Camiler kitabından seçilmiş fotoğraflardan oluşan bu sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz' şeklinde konuştu.