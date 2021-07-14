15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, özlemini duydukları evlatlarını gururla anıyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, evlatlarını gurur ve özlemle anıyor.

Şehidin Aydın'da yaşayan babası Nihat ve annesi Güzel Eker, oğullarının fotoğrafları ve anılarıyla süsledikleri evlerinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Baba Nihat Eker, 5 yıldır aynı acıyı hissettiklerini, çocuğunun aklından ve kalbinden hiç çıkmadığını, gece gündüz onu düşündüğünü, FETÖ ile verilen mücadelede gelinen noktanın yüreklerine biraz da olsa su serptiğini belirtti.

Oğlunu vatan, bayrak ve millet aşkıyla yetiştirdiğini vurgulayan Eker, "Allah onlardan razı olsun. Onlar var ki biz de bu vatanda özgürce yaşıyoruz. Benim çocuğum, kardeşim dediği insanlarla savaştı. Nankörler ! Neden bu ülkeye bu ihaneti yaptınız. Siz kimsiniz ' Ben bunların Müslüman olduğuna inanmıyorum. Bunlar nasıl türedi' Nasıl kanını, canını sattı, nasıl bayrağını indirdi ' Benim çocuğum şerefiyle gitti. 251 şehit göğsünü siper etti bu millete. Çünkü bu vatan, bu bayrak, devlet bizim dedik." ifadelerini kullandı.

"Vampir ruhlu bu örgütlerin yok olması lazım"

Bu Müslüman halkı hiçbir zaman hiçbir devletin yenemeyeceğini vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Hala daha FETÖ'cü yakalanıyor. İçimizde hala hainler var. Biz tamamıyla temizlenmiş değiliz. Ama ben biliyorum ki emniyet ve ordumuza alınan o gençler, savunma sanayindeki başarılar... Terörün de sonunu getireceklerinden ben eminim. Bu ülke temizlenecek. Şu anda güçlü bir devlet var. Bunlar da nereye saklanırlarsa saklansınlar onları tek tek bulacağız. Devletimiz öyle de yapıyor. Çok da iyiye gidiyor. Başaracağımıza da inanıyorum. Bunlar bu ülkede yok olacaklar. Tek tek yakalanıyorlar. Hangi kılıfa girerlerse girsinler benim devletim daha hızlı çalışıyor ve ben bu konuda müsterihim. Benim istediğim şu anda yerine geliyor. PKK, PYD, ASALA, DEAŞ ve FETÖ hepsi de birdir. Hepsinin kanı bir. Bunların hiçbir ülkede faydası olmaz. Vampir ruhlu bu örgütlerin yok olması lazım. Bu ülkenin insanı değil miydi bunlar ' Kimi vurdu ? Kardeşini vurdu. Kendi silahımızla bizi vurdu, halkı vurdu. Onların ahı yerde kalmayacak. Bunlar benim ülkemde yaşamasın."

"Onlara lanet olsun, ülkemizi sattılar"

Gelecek nesillere vatan ve millet sevgisinin iyi aşılanması gerektiğini vurgulayan Eker, Türkiye ile uğraşmaya devam eden dış güçlerin bu genç nesille durdurulabileceğini söyledi.

Hain darbe girişiminde "Kendi canımızdan olan insanlarla çarpıştık" diyen Eker, "Peygamber ocağında dediğimiz askerlerle çarpıştık. Yapmayın etmeyin dediğimiz halde onlar üstümüzden geçmeye çalıştılar. Bunlar en kötü varlıklarmış. Terörün girdiği her yer bozulur. Orada hürriyet ve bağımsızlık olmaz. Onlara lanet olsun, ülkemizi sattılar." diye konuştu.

"Beynimizin içinde Cengiz var"

Şehidin fotoğrafına gözyaşları içine sarılan annesi Güzel Eker ise oğlunun acısının hep diri durduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Oğlumun şehitlik mertebesi yüksek ona diyecek hiç lafım yok. Ama içim çok yanıyor. O kadar yanıyor ki onun için onların cezaevlerinde yatmalarını istemiyorum. Hazmedemiyorum. O ekmeği hiç yemesinler, idam edilsinler. Ben boynu bükük kaldım, yavrusuz kaldım. Oğlumu çok özlüyorum. Hala elbiselerine sarılıyorum. Onları Allah'a havale ediyorum. 5 seneyi anlatamam. Beynimizin içinde Cengiz var."