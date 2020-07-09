15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu - Son Dakika

15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen (36), ağabeyi tarafından mezarı başında anıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen (36), ağabeyi tarafından mezarı başında anıldı. Şehit kardeşinin mezarına çiçek bırakıp dua eden Bilal Hamuryen, kardeşi Halil ile Ömer Halisdemir'in fotoğraflarının bulunduğu 15 Temmuz parkına da Türk bayrağı astı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki mesaisini bitirdikten sonra evinde dinlenirken, çağrıldığı görev sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Erciş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ismi verilen Halil Hamuryen'in, ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı'na da darbenin kahramanlarından olan Ömer Halisdemir ile yan yana portreleri çizildi.

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Şehidin ağabeyi 3 çocuk babası Bilal Hamuryen (55) de 4'üncü yılında 15 Temmuz şehidi olan kardeşi Halil Hamuryen ve Ömer Halisdemir'in portelerini bulunduğu alana Türk Bayrağı asıp, kardeşinin mezarını ziyaret etti. İlçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çelebibağı Mezarlığı'nda kardeşini ziyaret eden Hamuryen, çiçek bırakıp, bir süre dua etti. Oğlu şehit olan Ömer Bahçe de ziyaret ettiği mezarda şiir okudu.

Acılarının halen ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Bilal Hamuryen, "Kardeşimi 15 Temmuz gecesi yaşanan hain FETÖ saldırısında şehit verdik. O gün kardeşimizi DNA tespitiyle belirlediler. Şahidimizin silahı patlamada erimişti. Bunu bize yaşatan hain terör örgütü bunun hesabını verecek. 15 Temmuz'un acısını her geçen gün daha da ağır yaşıyoruz. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Bize bu acıyı yaşatanların gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANININ EŞİ EMİNE HANIMA TEŞEKÜR EDİYORUZ'

Ağabey Hamuryen, şehit kardeşinin ailesinin Ankara'da yaşadığını, kardeşinin vasiyeti üzerine yeğeninin de eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiklerini de belirten Hamuryen, "Şehidimizin bir vasiyeti vardı. Tek çocuğu 7 yaşındaki Mustafa Buğra'nın Ankara'da okumasını istemişti. Kardeşimiz şehit olduktan bir süre sonra yengemiz Özlem Hamuryen ve yeğenimiz Mustafa Buğra Hamuryen Ankara'ya yerleşip orada yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, Buğra ya sahip çıkıp orada bir özel koleje yerleştirdi. İnşallah Buğra babasına ve vatanına yakışır bir evlat olur. Büyük destek veren Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu - Son Dakika

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