15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını

15.07.2022 19:33
15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını

Ankara'da Özel Kuvvetler Karargahı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde’deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.

ENES CAN ÖZMEN

Ankara'da Özel Kuvvetler Karargahı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.

Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. Vatandaşlar bugün de Halisdemir'in mezarıni ziyaret ederek dua etti.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve Arnavutköy'den başlayan Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu, sporcuların Halisdemir'in kabrine gelmeleri ile tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turuna katılan sporcular farklı illerden aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine getirdi.

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15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI 15 Temmuz Kahramanı Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını 15 Temmuz Kahramanı Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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