15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir mezarı başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da şehit düşen Ömer Takdemir için Ankara'nın Çubuk ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da şehit düşen Ömer Takdemir için Ankara'nın Çubuk ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

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Çubuk'ta kaymakamlık ve belediyenin düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehit Takdemir'in Yakuphasan Mahallesi mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin babası Nihat ve babaannesi Satı Takdemir'e, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş tarafından Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Şehit Takdemir'in ailesinin köydeki evinin de ziyaret edildiği etkinlik kapsamında, şehitler için mahalle konağında mevlit okundu.

- "Çocuğum ile gurur duyuyorum"

Baba Nihat Takdemir, gazetecilere, askere gitmesine sayılı günler kala oğlunun şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun hep şehit olmak istediğini anlatan Takdemir, "Sürekli bir asker ve şehit olmak isteği vardı. O nedenle de Allah ona şehitliği nasip etti. Çocuğum ile gurur duyuyorum. 4 yıl geçti ve yalnızlığını çekiyoruz." diye konuştu.

Baba Takdemir'e başsağlığı dileyen Kaymakam Keleş de 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Takdemir'i rahmet ve minnetle andıklarını kaydederek, "Allah rahmet eylesin, Allah sizlere ömür ve sabır versin. Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine bugün bizler rahat yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anma programına, Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Jandarma Komutan Vekili Murat Sök, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Belediye Meclis üyeleri, kurum temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

Kahramankazan, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir mezarı başında anıldı - Son Dakika
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