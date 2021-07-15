Üye Girişi
15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: "Hainlere karşı kindarım" - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: "Hainlere karşı kindarım"

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:29

15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: "Hainlere karşı kindarım" 15 Temmuz şehidi Burhan Öner'in ailesinin acısı dinmedi Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şehit olan Vanlı Burhan Öner'in kardeşi Murat Öner, hainlere karşı çok...

15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: "Hainlere karşı kindarım"

15 Temmuz şehidi Burhan Öner'in ailesinin acısı dinmedi

VAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şehit olan Vanlı Burhan Öner'in kardeşi Murat Öner, hainlere karşı çok kindar olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Burhan Öner (38), yanında tank mermisinin patlaması sonucu şehit olup arkasında 2 yetim çocuk bıraktı. Şehit Öner'in kardeşi Murat Öner, ağabeyiyle gurur duyarken acısını da unutamıyor. İHA muhabirine konuşan Şehit Öner'in kardeşi Murat Öner, aradan yıllar geçmesine rağmen ağabeyinin acısının hala taze olduğunu söyledi. Öner, "15 Temmuz darbe girişimden önce ağabeyimle görüştük. Benim evime misafir olarak gelmişti, ondan sonra görüşemedim. 15 Temmuz gecesinin sabahında darbe girişiminin olduğunu öğrendim. Gece saat 03.00'te kendisi kalkıp Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyor. Ben darbenin olduğundan haberdar değildim, işim gereği erken uyumam gerektiği için. Sabah iş arkadaşlarımı aradığımda bana darbe olduğunu söylediler. Ağabeyimi aradık haber alamadık, ardından Zeynep Kamil Hastanesine kaldırıldığını söylediler. Ailece buradan kalkıp İstanbul'a gittik. Hastaneye varmadan kardeşimizin şehit edildiğini ve Üsküdar Devlet Hastanesi morguna kaldığını söylediler. Ağabeyim darbe öncesi eşini, kardeşinin evine göndermişti. Kendisi ve yetişkin oğlu evde beraber kalmışlar. Oğluna yemek, çay verdikten sonra uyutmuş ve Boğaziçi Köprüsü'ne gitmiş" dedi.

"Hainlere karşı kindarım"

Darbe girişimde bulunan vatan hainlerine karşı kin beslediğini ifade eden Öner, "Kardeş ömür boyu unutulmaz. Anne ve baba, kardeş kadar etkilemiyor. Kardeş hayatta unutulmaz, kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın. Ağabeyimin iyi yolda şehit olduğunu, kötü yolda ölmediğini bilmek bizi teselli ediyor. Devletimizde çocuklarını öyle bırakmadı, kimseye muhtaç ettirmedi. Gözlerimiz sadece her yılın 15 Temmuz'da değil, sürekli arıyor. Bir yere gittiğinde onunla bir anın gelir aklına, her türlü aklının bir köşesinde duruyor. Aklımızdan ve kalbimizden çıkması öyle kolay bir durum değil. Bizim tek tesellimiz darbe girişimde bulunan herkesin cezalandırılmasıdır. Bu tür olayların erken deşifre edilmesi bizleri hoşnut eden bir durum. Ceza almaları da içimizi soğutmaya yetmiyor ama şahsen o kişi ve kişilerin karşıma çıkarılmasını isterdim. O top atışı yapan kişiyi, emir veren kişiyi kendi gözlerimle görebilseydim keşke. Bu konuda hainlere karşı kindarım" diye konuştu.

15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: Hainlere karşı kindarım
15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: Hainlere karşı kindarım
15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: Hainlere karşı kindarım
15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: Hainlere karşı kindarım
15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: Hainlere karşı kindarım
15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: Hainlere karşı kindarım
15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: Hainlere karşı kindarım

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Şehit, Darbe, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: 'Hainlere karşı kindarım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı 10:05 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 09:59 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın 08:18 Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı 03:56 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti 01:04 Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı 00:07 Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı 23:04 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım

Son Dakika Haberleri
10:09 TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
10:04 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı
10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı
09:58 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
09:56 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı
09:55 Spor dünyasının devleri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:06
Melih Bulu görevden alındı! Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı         
10:03
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı         
09:57
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi         
07:08
Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler         
01:40
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok         
00:07
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar         
20:07
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 10:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi Öner'in kardeşi: "Hainlere karşı kindarım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement