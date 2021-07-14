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15 Temmuz şehidi özel harekat komiser yardımcısının ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor - Son Dakika

15 Temmuz şehidi özel harekat komiser yardımcısının ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:09
15 Temmuz şehidi özel harekat komiser yardımcısının ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, kızlarıyla gurur duyarken acısını da unutamıyorlar.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, kızlarıyla gurur duyarken acısını da unutamıyorlar.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan anne ve baba, fotoğraflarına bakıp hatırladıkları ve hatıralarıyla sürekli andıkları kızlarının "vatan sevgisi" ile gurur duyuyor.

Anne Hikmet Doğanay, AA muhabirine, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin kızlarını ve yaşanmışlıklarını unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

Acıyı ve gururu aynı anda yaşadıklarını dile getiren Doğanay, "Yaralar kapanır diyorlar ama hiç de kapanmıyor. Aksine daha çok acıyor ve yaramız büyüyor. Bayramlar geliyor, düğünler oluyor ama hepsi bizim için buruk geçiyor. Büyük kızımın düğünü olacak ama hiç düğün olacak gibi değil. Elhamdülillah, şehidim öyle güzel bir gurur yaşattı ki gururu da şimdi acıyı bastırıyor. Fotoğraflarına hep bakıyorum ama o benim içimde yaşıyor." diye konuştu.

Doğanay, şehitlik makamının kızlarına nasip olduğunu, onunla ahirette beraber olacaklarını ümit ederek yaşadıklarını dile getirdi.

"Vatan sağ olsun"

Kendileri için vatan sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan anne Doğanay, şunları kaydetti:

"FETÖ ciğerimizi öyle bir yaktı ki dergahtı, yurttu derken bizleri böyle vurdular. Hapisten çıkanlar da çok rahatlar, çok memnunlar, hiç de pişman değiller, kasıla kasıla geziyorlar. Onları görünce başımdan kaynar sular döküldü. Biri bana selam verdi, iki gün başımı kaldıramadım. Biz Rabb'imin adaletine güveniyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar ama biz her hafta gidip soğuk mezara sarılıyoruz. Bir anneye babaya kolay değil. Yeri geliyor mezar taşına gidip konuşuyorsun, bakıyorsun ses yok. Rabb'im onları kahrı perişan etsin. Rabb'im bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Ne deyim, vatan sağ olsun. Büyük kızım da polis olmak istedi küçük halen istiyor. Ben bile Özel Harekat Daire Başkanlığına gidince 'beni buraya çaycı olarak alın, ben sizin her gün çayınızı yapayım' dedim. Vatana hizmet."

Doğanay, kızlarını binlerce gencin örnek aldığını belirterek, "Bir Kübra'm gitti ama binlerce Kübra'm var benim. Her gün beni arayıp 'Kübra ablamızın, şehitlerimizin yolundan gidelim' diye dua isterler. Çocuklar 'biz körmüşüz Kübra abla bize örnek oldu, gözümüz açıldı' diyorlar. Bunlar bize sosyal medyadan ulaşıyorlar. Onlara canlı yayın yapıyorum. Kızlarla konuşuyoruz. Ben anlatıyorum, onlar dinliyor. Kübra'nın 23 yıllık hayatını anlata anlata sığdıramıyoruz. Onlar soruyor, ben anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu vatan şehitlerimizin kanıyla sulanmış"

Baba Harun Doğanay da acılarını hiç unutmadıklarını ancak kızlarıyla da gurur duyduklarını anlattı.

Evlat acısının zor olduğunu aktaran Doğanay, "Maalesef beşinci yıla girdik. Acımızı hiç unutmadık. Allah kimseye böyle acı vermesin ama ne yapalım, vatan sağ olsun. Şehit şimdi de var bundan önce de vardı. Bu vatan şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Allah kimsenin başına vermesin, zor." dedi.

Doğanay, FETÖ'nün dini duyguları kullanarak insanları kandırdığını, tuzağına düşürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Zaten herkes hakkına razı olsaydı, liyakat olsaydı bunlar ortaya çıkmazdı. Bu FETÖ'nün Allah belasını versin. Zaten bizi hep dini göstererek vurmuşlar. Akıllanmamız lazım. Yurtmuş, cemaatmiş, tekkeymiş gitme. Git müftülüğe, git camiye, her türlü kitaplarımız var. Al ilmihali oku, orada yazıyor. Şunu da söyleyeyim, bunların çoğu da menfaat için gidiyor. Şimdi 3-5 sene hapis yatıp çıkanlar var. Çarşıda pazarda denk geliyor. Adamlar gayet rahat. Halen onların peşindeler. Demek ki verdikleri ceza daha onları akıllandırmamış. İçimizdeler ve ben onların döndüklerine inanmıyorum. Allah onlara fırsat vermesin."

Doğanay, sosyal medyadan binlerce gencin kendilerine ulaşarak kızlarının yolundan gideceklerini söylemelerinden de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Özel Harekat, 15 Temmuz, Komiser, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi özel harekat komiser yardımcısının ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor - Son Dakika


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