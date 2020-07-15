15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz... - Son Dakika

15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki alçakça darbe girişimi esnasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Bu ülkenin kaderini Çanakkale'deki Seyit Onbaşılar belirliyor, 15 Temmuz...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki alçakça darbe girişimi esnasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Bu ülkenin kaderini Çanakkale'deki Seyit Onbaşılar belirliyor, 15 Temmuz kahramanları belirliyor. Unutturmayacağız, ben unutmayacağım herkes de unutmayacak" dedi.

15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının katıldığı TBMM'deki anma töreninde CHP yer almadı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen başarısız darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Anıtı ve Müzesi ziyaret edildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ayaz, il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şehit yakınları ve gazilerin katıldığı programda yüzlerce şehidin fotoğraflarının bulunduğu müze de gezildi. Kırıkkale Şehitliğinde devam eden programda il protokolü şehitlik kabirlerine karanfil bıraktı.


Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret eden Vali Sezer ve Başkan Saygılı, bir süre sohbet ettiği baba İsmail Yorulmaz'a baş sağlığı diledi. Bu ülkenin kaderini Çanakkale'deki Seyit Onbaşıların, 15 Temmuz kahramanlarının belirlediğini ifade eden İsmail Yorulmaz, 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyledi.


"Bu millet için canını seve seve verdi"


15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelik olan bir kalkışma olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak için karanlık yerlerde hazırlanmış bir komploydu. O komplo ile Türkiye Cumhuriyeti baş başa kaldı. O gün insanlar kendi saflarını belli ettiler. O kahramanlar da vatanı için milleti için saf tuttu. Bu millet için vatan için canını seve seve verdi. 2 tane emanet bıraktı birisi vatan diğeri de şehit aileleri" dedi.


"Vatanımız milletimiz var olsun"


Vatan millet için gerekirse canlarını feda edeceklerini belirten Yorulmaz, şöyle konuştu:


"Yeter ki bu şehitlerimize layık olmaya çalışalım. Allah bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın kimsenin burnu kanamasın benim isteğim dileğim budur. Bu vatana ihanet edenlerin cezasını inşallah karşılığını bulmasını istiyoruz biz. İhanetin cezası karşılıksız kalmamalı. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin başta oğlum Hakan olmak üzere. Vatanımız milletimiz var olsun."


"Asırlarca unutulmayacak ders vermiştir"


Türk milletinin hainlere karşı büyük bir ders verdiğini kaydeden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise programda yaptığı konuşmasında, "Milletimiz 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi eşsiz bir mücadele ortaya koymuştur. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla vatan aşkı olan millet aşkı olan bütün Türk milleti sokağa dökülmüştür ve hainlere büyük bir ders vermiştir. Asırlarca unutulmayacak bir ders vermiştir. Bütün şehitlerimizin yüce hatıraları adına yaptırdığımız şehitlik anıtını ziyaret ettik" diye konuştu.


"Şehitler tepesi boş değil"


Sezer, "Orada Kurtuluş Savaşından Çanakkale Savaşına, Sarıkamış'ta Azerbaycan'da, Kore Savaşında, Kıbrıs'ta şehitlerimiz var. Hepsini gördük. Bu şehitler tepesinin boş olmadığını sürekli bu memleketin bu kutsal topraklar adına bu değerli ve mübarek topraklar adına şehitler verdiğini gördük. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Çanakkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: 'Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:38:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]