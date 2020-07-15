15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay, kabri başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay, kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay, kabri başında anıldı -Şehidin eşi Gülsüm Altay: " Eşim vatan aşkıyla yanıp tutuşuyordu, hep şehitliği istiyordu" FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi gecesi şehit edilen polis memuru Akif...

15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay, kabri başında anıldı

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-Şehidin eşi Gülsüm Altay: " Eşim vatan aşkıyla yanıp tutuşuyordu, hep şehitliği istiyordu"

BURDUR - FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi gecesi şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur'daki mezarı başında anıldı. Vatan uğruna, bayrak aşkına can verdiklerini ifade eden şehidin eşi Gülsüm Altay, "15 Temmuz'dan geriye keder kaldı. Eşim vatan aşkıyla yanıp tutuşuyordu, hep şehitliği istiyordu. Biz hiçbir zaman onun bu duasına 'amin' diyemedik ama bir gün yine onu beklerken şehit olduğu haberi geldi" dedi.

Darbe teşebbüsünden bir süre önce geçici görevle Isparta'dan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen ve 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sırasında darbecilerin ateşiyle şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay için, Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyündeki kabri başında tören düzenlendi.Törene, Burdur Valisi Ali Arslantaş, protokol üyeleri, şehidin eşi Gülsüm Altay ve oğlu Niyazi Alkay katıldı.

"Haksızlığın karşısında durmaya devam edecek"

Bu milletin ferdi olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Vali Arslantaş, "Milletimiz, 15 Temmuz'da istiklal, istikbal ve iradesine el koymaya çalışan o karanlık geceden daha karanlık vicdan sahibi hainlerin karşısında durduğu gibi bundan sonra da mazlumun yanında olmaya, haksızlığın karşısında durmaya devam edecek" dedi.

"Geriye keder kaldı"

Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay ise açılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, eşini ve şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Altay, "Vatan uğruna, bayrak aşkına canımızı verdik. 15 Temmuz'dan geriye keder kaldı. Eşim vatan aşkıyla yanıp tutuşuyordu, hep şehitliği istiyordu. Biz hiçbir zaman onun bu duasına 'amin' diyemedik ama bir gün yine onu beklerken şehit olduğu haberi geldi. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim vatanımızı, milletimizi kötülere bırakmasın." dedi.

İl Müftü Enver Türkmen tarafından yapılan duanın ardından şehidin kabrine karanfil bırakıldı. 1997 yılında Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen er Ali Yıldırım' da mezarı başında anıldı.

Altay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay, kabri başında anıldı - Son Dakika
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