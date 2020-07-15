15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, unutamayız - Son Dakika

15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, unutamayız

İSTANBUL'un Orhanlı Gişeleri'nde görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ekip aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Her yıl, her an aklımızda.

İSTANBUL'un Orhanlı Gişeleri'nde görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ekip aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız" dedi.

Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildikten sonra törene katılanlar, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.

Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Darbe girişimi sırasında, İstanbul Orhanlı Gişeleri'nde görev yaparken, ekip aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen de oğlunun mezarına karanfil bıraktı. Özen, "Bizim için her gün aynı. Yeni gibi. Her zaman aklımızda. Her zaman bizim için taze. Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da" diye konuştu.

Bolu Valisi Ümit de "Şuurunu kaybeden, kimliğini kaybeden, adileşen ve bu memleketi kendisine hedef olarak seçmiş hainlere kendilerini satan birtakım güruhun girişmiş olduğu çok ciddi, önemli ve vahim bir işgal girişiminin yıl dönümünü yaşıyoruz. Biz hepimiz, sizler de dahil olmak üzere 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'ları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tarihinizi bilmezsek, geçmişimizi bilmezsek geleceğimize umutla bakamayız" dedi.


İstanbul, Orhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, unutamayız - Son Dakika

Son Dakika

22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 23:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, unutamayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]