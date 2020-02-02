15 Temmuz şehidi Ramazan Konuş'un kabri Niğde'den Bandırma'ya nakledildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Ramazan Konuş'un kabri, ailesinin isteği üzerine Niğde'nin Bor ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine nakledildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, Bandırma Şehitliğine getirilerek törenle defnedildi.

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve eşi, şehidin eşi Hacer Konuş, çocukları ve ailesi, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Bandırma Kaymakam Vekili Ekrem Çalık, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, hain darbe girişimi sırasında şehit olan Ramazan Konuş'un cenazesinin o dönemde Niğde'ye defnedildiğini hatırlattı.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayan Yazıcı, "Bizler ne yapsak, vatan ve bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Şehitlerimiz millet olarak bizim şeref madalyalarımızdır. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

Defin işleminin ardından Vali Yazıcı, Hacer Konuş'a şehidin fotoğrafı ile Türk bayrağı takdim etti.