15 Temmuz şehidi Sağman Riva Mezarlığı'nda kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz şehidi Sağman Riva Mezarlığı'nda kabri başında anıldı

08.07.2022 13:19

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan Şenol Sağman, kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan Şenol Sağman, kabri başında anıldı.

15 Temmuz Derneğince Sağman'ın Beykoz Riva Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anmada, Kur'an okundu ve tüm şehitler için dua edildi. Programa şehidin yakınlarının yanı sıra Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile derneğin yönetim kurulu üyeleri ile Sağman'ın eşi Çilem Dilan Sağman katıldı.

Çilem Dilan Sağman, "Yıllar geçse eşimin acısı geçmiyor. Onsuz geçen zaman zor. Kolay bir şey değil. Hayat devam ediyor. Çocuğumuz var, ayakta durmak zorundayım. Onun anısını yaşatmak için yapabileceğim şey, arkasından Kur'an okutuyoruz. Bütün şehitlerimiz nurlar için yatsın, herkesin ailesine Allah sabırlar versin. 15 Temmuz'u Allah bir daha ülkemize yaşatmasın. Hiçbir zaman ülkece yaşamak istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Anne Kadriye Sağman ise, 3 oğlundan birinin şehit olduğunu belirterek, "Çok iyi biriydi. 15 Temmuz gibi bir olay bir daha olmasın. Benim yaşadığım evlat acısını kimse görmesin." dedi.

"Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz"

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç da toprakları vatan kılan tüm şehitleri hayırla yad ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok yakın 6 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Bugün 15 Temmuz şehidimiz Şenol Sağman'ı kabri başında ve bütün şehitlerimizle birlikte anıyoruz. Eğer o şehitlerimiz o gün kahramanca milletimiz, ülkemizin geleceği ve bayrağımız adına ortaya çıkmamış olsalardı, belki bugün Türkiye özgür değil ve iç savaşın eşiğindeydik. Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Şehit ailesi olmak Allah'ın bir lütfu, izzetidir. Geride kalan ailelerine saygı gösteriyoruz ve sabır diliyoruz."

YORUMLAR
500
Kahramankazanlı şehitler mezarları başında anıldı Kahramankazanlı şehitler mezarları başında anıldı 15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı 15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Sağman Riva Mezarlığı'nda kabri başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz şehidi Sağman Riva Mezarlığı'nda kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement