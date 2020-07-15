15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Türk Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder, Çankırı'da kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Türk Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder, Çankırı'da kabri başında anıldı.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve beraberindekiler şehit Önder'in Şabanözü ilçesine bağlı Bakırlı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Ayaz ile beraberindekiler, şehit Önder'in kabrini de ziyaret ederek dua etti.

Vali Ayaz ile beraberindekiler, Bakırlı köyünde şehit Serhat Önder için oluşturulan meyve bahçesine ve ilçe merkezi civarında Türk Kızılay tarafından 15 Temmuz şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Anma programının ardından Türk Kızılay tarafından Şabanözü ilçesine yaptırılacak 12 derslikli ortaokul binası için Vali Abdullah Ayaz ile Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan arasında protokol imzalandı.

Çankırı, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:25 Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi
23:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 02:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]