Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti
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15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti

5 dakika önce

Adana'da bisikletiyle giderken FETÖ kitaplarının atıldığını gören şehit yakını, polisi arayarak ihbarda bulundu.

15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti, System.String[]

Adana'da bisikletiyle giderken FETÖ kitaplarının atıldığını gören şehit yakını, polisi arayarak ihbarda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde şehit olan bir özel harekat polisinin yakını Yavuz Yıldız, merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bisikletiyle giderken otomobilden inen iki kişinin yol kenarına kitap attığını gördü. Yıldız onlara doğru yaklaşınca şahıslar kitapları rastgele atıp kaçtı. Yıldız, kitapların üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ismini görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kitapları alarak inceleme başlattı. Polis kitaplardan alınan parmak iziyle zanlıları bulmaya çalışıyor.


Yavuz Yıldız ise bisikletle giderken şahısların kitap attığını gördüğünü belirterek, "Onlar beni görünce otomobile binip kaçtı. Ben de kitaplara doğru yaklaştığımda Fetullah Gülen'in ismini gördüm. Bir 15 Temmuz şehidi yakını olarak hemen polise haber verdim" diye konuştu. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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