Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti

1 saat önce

15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti Adana'da bisikletiyle giderken FETÖ kitaplarının yol kenarına atıldığını gören şehit yakını polisi arayarak ihbarda bulundu Polis kitaplardan aldığı parmak iziyle zanlıları bulmak için çalışma başlattıADANA - Adana'da bisikletiyle giderken...

15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti

Adana'da bisikletiyle giderken FETÖ kitaplarının yol kenarına atıldığını gören şehit yakını polisi arayarak ihbarda bulundu

Polis kitaplardan aldığı parmak iziyle zanlıları bulmak için çalışma başlattı

ADANA - Adana'da bisikletiyle giderken FETÖ kitaplarının atıldığını gören şehit yakını polisi arayarak ihbarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarfından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde şehit olan bir özel harekat polisinin yakını Yavuz Yıldız, merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesinde sabah saatlerinde bisikletiyle giderken otomobilden inen iki kişinin yol kenarına kitap attığını gördü. Yıldız onlara doğru yaklaşınca şahıslar kitapları rastgele atıp kaçtı. Yıldız, kitapların üzerinde FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in ismini görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kitapları alarak inceleme başlattı. Polis kitaplardan alınan parmak iziyle zanlıları bulmaya çalışıyor.

Yavuz Yıldız ise bisikletle giderken şahısların kitap attığını gördüğünü belirterek, "Onlar beni görünce otomobile binip kaçtı. Ben de kitaplara doğru yaklaştığımda Fetullah Gülen'in ismini gördüm. Bir 15 Temmuz şehidi yakını olarak hemen polise haber verdim" diye konuştu.

15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu
31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı Sıra gecesi eğlencesi yapılan hastanenin başhekimi: Yemek molası sırasında hiçbir hastanın mağdur edilmesi söz konusu değil CHP Milletvekili Barut: 'Beyaz altın' kara talihimiz olmasın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]