15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı

15.07.2022 17:11
15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Ağaroğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Yazıcı, ziyarette şehidin babası Osman Ağaroğlu'na Türk bayrağı hediye etti. Ardından şehidin Yazır Mahalle Mezarlığı'nda bulunan kabrine geçilerek Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken baba Ağaroğlu, yas tutmadıklarını, oğluyla gurur duyduklarını söyledi.

Ağaroğlu, şehit düşen oğlunun sadece kendisinin değil tüm vatanın evladı olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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