Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehidimiz Dursun Acar mezarı başında anıldı
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15 Temmuz Şehidimiz Dursun Acar mezarı başında anıldı

8 dakika önce

15 Temmuz'da şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın anıt mezarında bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

15 Temmuz Şehidimiz Dursun Acar mezarı başında anıldı, System.String[]
15 Temmuz'da şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın anıt mezarında bakım ve temizlik çalışması yapıldı. 2017 yılı Mayıs-Temmuz aylarında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çevre düzenlenmesi yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Polis Özel Harekat Müdürü Dursun Acar'ın mezarında temizlik ve bakım çalışmaları ile mezarlık çevresinde genel peyzaja uygun çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Yusufeli İlçemiz Küplüce köyündeki Şehit mezarında gerçekleştirilen temizlik, bakım ve çiçek dikim çalışmalarına, Şehidimizin babası Nebi Acar, Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alirıza Güney, Özel Harekat Polisleri, Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler katıldı. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
Artvin, Yaşam
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