Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehidinin adı Baskil'deki okulda yaşatılacak
Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin adı Baskil'deki okulda yaşatılacak

15 Temmuz şehidinin adı Baskil'deki okulda yaşatılacak

57 dakika önce

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen 39 yaşındaki Tahsin Gerekli'nin adı, Baskil ilçesindeki bir okulda yaşatılacak.

15 Temmuz şehidinin adı Baskil'deki okulda yaşatılacak, System.String[]

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen 39 yaşındaki Tahsin Gerekli'nin adı, Baskil ilçesindeki bir okulda yaşatılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, yaptığı açıklamada, daha önce Büyükpınar Ortaokulu olarak hizmet veren okulun adını komisyon kararıyla "Şehit Tahsin Gerekli Ortaokulu" olarak değiştirdiklerini söyledi.

"Okulda memleketin birliği ve beraberliğini düşünen binlerce Tahsin yetişecek. 15 Temmuz'da bu millet, dünyadaki pek çok ülkeye örnek olacak bir birlikteliği sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde milletimiz bayraklarla, elleriyle tankları durdurdular, darbe girişimini püskürttüler." diyen Karayıl, okulun yeni adının hayırlı olmasını diledi.

Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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