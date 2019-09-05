Son Dakika Haberleri: - 15 Temmuz şehidinin adı Kamerun'da yaşatılacak
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- 15 Temmuz şehidinin adı Kamerun'da yaşatılacak

1 saat önce

- 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde hainlerin attığı bombayla şehit düşen Siverekli Suat Aloğlu adına Kamerun'da su kuyusu açıldı.

- 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde hainlerin attığı bombayla şehit düşen Siverekli Suat Aloğlu adına Kamerun'da su kuyusu açıldı.

Uluslararası yardım kuruluşu Yedi Başak Derneği Siverek Suat Aloğlu İlk ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından finansmanı karşılanarak, Afrika ülkesi Kamerun'a bağlı Kütre ilçesi Kerye köyünde su kuyusu açılıp halkın kullanımına sunuldu. Şehidin adını taşıyan okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından masrafları karşılanarak Dernek tarafından açılan su kuyusu, Kerye köyüne umut oldu. Su kuyusunun faaliyete geçmesi özellikle çocuklar başta olmak üzere bölge halkını sevindirdi. İlk defa suyla karşılaşan çocuklar sevinçlerini suyla oynayarak gösterdi.

Yedi Başak Derneği Siverek Temsilcisi Abdulğafur Elçi, dernek faaliyetlerinin Afrika ülkelerinde mazlum insanların kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

" Türkiye'deki hayırseverlerimizin, gençlerimizin, okullarımızın talepleri özellikle Afrika ülkelerine su götürmek, biz de dernek olarak her türlü faaliyetlerimizi hayırlarımızı Afrika ülkelerine ulaştırmak için titiz bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz, Siverek Suat Aloğlu İlk ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri bizden böyle bir talepte bulundu, masrafları da okulumuz tarafından karşılanarak organize bir şekilde derneğimiz tarafından 15 Temmuz şehidimiz Suat Aloğlu adına Kamerun'a bağlı Kütre ilçesi Kerye köyünde su kuyucu açarak suya kavuşturduk. Şehidimizin yıllar boyunca isminin Afrika ülkesi Kamerun'da yaşatılması sevincini bizlere yaşatan okul yönetimi ve öğrencilerine dernek olarak teşekkür ediyoruz."

Kamerun, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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15 Temmuz şehidinin adı Kamerun'da yaşatılacak
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