15 Temmuz Şehidinin Adının Verildiği Okulda Çanakkale Zaferi Töreni

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde 15 Temmuz şehidinin ismi verilen Şehit Şirin Diril İmam Hatip Ortaokulunda Çanakkale Zaferi
'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Okul Müdürü
Abdullah Alkan yönetiminde, öğretmenlerce hazırlanan programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin
, Şube Müdürü Şahin Yeter, okul müdürleri ve davetliler katıldı.
Toplantı salonundaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an tilaveti sunulmasıyla başladı.
Okul Müdürü Alkan, konuşmasında, Çanakkale Savaşı'nda vatan evlatlarının hangi zor koşullarda zafer kazandığını anlattı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, matematik öğretmeni Eylem Polat ve öğrencilerin seslendirdikleri türküler dinlendi.
Tiyatro sahnelenmesinin ardından program, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin menüsünde yer alan kuru üzüm ve ekmek dağıtımıyla sona erdi.