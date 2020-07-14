15 Temmuz şehidinin ağabeyi: "Kardeşim şehit oldu ama çok şükür ki içimizdeki hainler temizlendi" - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin ağabeyi: "Kardeşim şehit oldu ama çok şükür ki içimizdeki hainler temizlendi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, vatanını korumak için canını feda eden kardeşiyle gurur duyduğunu belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, vatanını korumak için canını feda eden kardeşiyle gurur duyduğunu belirtti.

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Şehit Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, AA muhabirine, hain saldırının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen kardeşini kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini, ilçede kardeşinin isminin yaşatıldığı çeşmeyi, okulu, kütüphaneyi ziyaret ederek, anılarını canlı tuttuğunu ifade etti.

Hamuryen, vatan için nice şehitler verdiklerini, bundan sonra da vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kardeşinin Özel Harekat Daire Başkanlığında silah arkadaşlarıyla şehit edildiğini anlatan Hamuryen, darbe girişiminin gerçekleştiği akşam olayları televizyondan öğrendiklerini, kardeşiyle iletişim halinde olduklarını aktardı.

15 Temmuz'da kardeşinin evde olduğunu, girişimin ortaya çıkmasıyla göreve çağrıldığını vurgulayan Hamuryen, şunları kaydetti:

"Kardeşim evinde abdestini alarak çıkmıştı. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığına geçerek vatanını savunmak için göreve giderken hainler tarafından şehit edildi. Kardeşimin şehadetinin 4'üncü oldu. Bir Halil ölür bin Haliller onu takip eder. Bu cennet vatanımızı korumak için şehit olmaya, şehitler vermeye her zaman hazırız. 15 Temmuz bize bunu gösterdi. Kardeşim şehit oldu şehitlik makamına ulaştı ama çok şükür ki içimizdeki hainler temizlendi. Biz asırlardır vatanımızın birliği, bütünlüğü için şehitler verdik, bundan sonra da bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

"Ülkenin her yerinde vatan nöbetindeyiz"

Kardeşinden kendilerine miras kalan oğlunu en iyi şekilde yetiştirerek vatanına, milletine, ailesine yararlı biri olmasını sağlamak istediklerini belirten Hamuryen, devletin bu konuda tüm imkanları seferber ettiğini, şehidin oğluna, eşine ve ailesine sahip çıktığını vurguladı.

Bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne kastedenlerin, terör örgütlerine destek verenlerin asla varlıklarını sürdüremeyeceklerini kaydeden Hamuryen, "Ailemizden 5 polisimiz, 2 astsubayımız, 2 pilotumuz, güvenlik korucularımız var. Vatanın her yerinde görev başındayız. Hamuryen ailesi olarak ülkemizin bütünlüğü için mücadelemizi sürdürüyoruz. Darbe girişiminden sonra terör örgütünün okuluna el konuldu ve kardeşimin ismi verildi. Bu bizi gururlandırdı. Okulun içinde cam kabinde kardeşimin kıyafetleri sergileniyor. Her gördüğümüzde hem gururlanıyor hem de onu özlemimizi gideriyoruz. Kardeşim daha önce Hakkari'de girdiği bir çatışmada kafasından yaralanarak gazi olmuştu ama üzülmeyelim diye bizden gizlemişti. Onu özlemle ve gururla yad ediyoruz." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin ağabeyi: 'Kardeşim şehit oldu ama çok şükür ki içimizdeki hainler temizlendi' - Son Dakika
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