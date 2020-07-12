15 Temmuz şehidinin ailesi "vatan sağ olsun" sözüyle teselli buluyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Kızılay yakınlarında şehit olan 32 yaşındaki Suat Akıncı'nın annesi Müfide Akıncı, "Bana bütün dünyayı verseler istemem ki. Evladımı isterim ama vatan sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Vatan için, bayrak için canını verdi." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimini televizyondan öğrenen tesisat ustası Suat Akıncı, o gece darbeyi durdurmak için meydanlara koşanlar arasındaydı. Arkadaşıyla Keçiören'deki evinden Kızılay'a giden Akıncı, teröristlerin bombalı saldırısında şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Vatan ve bayrak sevgisiyle tanınan Akıncı, şehadete yürüyüşünün 4'üncü senesinde de ailesi ve sevdiklerinin hafızasından bir an olsun silinmedi.

Akıncı'nın annesi Müfide Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gece sabaha kadar dua ederek oğlunun gelmesini beklediğini, ertesi gün saat 13.30 gibi damadının gelerek oğlunun şehit olduğu haberini verdiğini söyledi.

Evladının hayalleri olduğunu ifade eden Akıncı, "Tamam, vatan için gitti. 'Vatan sağ olsun' demişler ama işte anne yüreği dayanamaz ki... Ağladım, bağırdım, çağırdım, elimden bir şey gelmedi ki. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Sanki hiç gitmemiş gibi"

Evladının evlenmeyi, yuva kurmayı istediğini, onu kefenle değil, damatlıkla görmeyi hayat ettiğini belirten Akıncı, şehit annesi olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Her sene aynı duyguları tekrar yaşadığını, nereye gitse evladını yanında hissettiğini aktaran Akıncı, oğlunu rüyasında gördüğünü anlattı. Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanki hiç gitmemiş, yanımda oturuyor gibi. Bir yere gittiğimde koşa koşa eve gelmek istiyorum. Sanki eve gelecekmiş gibi. Odasına gidip bakıyorum, acaba gelmiş mi diye... Dışarı bakıyorum acaba ayakkabıları burada mı diye."

Televizyonda şehit haberleri gördüğünde "Şehit anneleri buna nasıl dayanıyor" diye düşündüğünü, oğlunun şehit olacağını tahmin etmediğini aktaran Müfide Akıncı, "Bana bütün dünyayı verseler istemem ki. Evladımı isterim ama vatan sağ olsun demişler yapacak bir şey yok. Vatan için, bayrak için canını verdi." dedi.

- "Rabb'im bizden daha çok seviyormuş onu yanına aldı"

Şehit Suat Akıncı'nın ablası Sema Ilgar da kardeşinin dert ortağı olduğunu, çocukla çocuk, yetişkinle yetişkin gibi davranabildiğini söyledi.

O gün insanların siyasi bir amaçla değil, vatan için dışarı çıktığına dikkati çeken "Mecbur, Türkiye'de yaşıyorsan, bu vatanda yaşıyorsan çıkmak zorundasın duygusunu hissetti çocuk. Çok merhametliydi, çok değişik bir çocuktu. Derler ya iyilerin yeri burada olmazmış. Rabb'im demek bizden daha çok seviyormuş onu, yanına aldı." diye konuştu.

Ilgar, temmuz ayının gelmesini istemediğini, her sene o geceyi tekrar hatırladığını belirterek, içinde hep bir sıkıntı oluştuğu bu ayı atlattığında ise biraz olsun rahatladığını söyledi.

"Vatan sağ olsun, iyi ki kardeşim şehit. Gurur duyuyorum." diyen Ilgar, Türkiye'nin şehitleri unutmadığını, kardeşinin de hep hatırlanacağını sözlerine ekledi.