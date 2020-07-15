15 Temmuz şehidinin almadığı diploması, ailesine teslim edilecek - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın (26) adı, mezun olduğu Batman Üniversitesi kampüsündeki mescide verildi. Ayrıca o dönem almadığı diploması da ailesine teslim edilecek.
Bu arada, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan Muhammet Oğuz Kılınç'ın adı, mezun olduğu Batman Üniversitesi kampüsündeki mescide verildi. 2010 yılında Kılınç'ın, Rafineri ve Petrol Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra almadığı önlisans diploması da Antalya'daki ailesine teslim edilecek. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'a verdiği önlisans diploması, şehidin ailesine teslim edilecek.