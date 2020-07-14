15 Temmuz şehidinin annesi: 5 oğlum daha var, bu devlet için onları da yollarım - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin annesi: 5 oğlum daha var, bu devlet için onları da yollarım

İSTANBUL Esenler'de, 15 Temmuz darbe girişiminde önünde durduğu tankın üzerinden geçmesi sonucu şehit olan Muhammed Ali Aksu'nun Samsun'da yaşayan annesi Ezine Aksu (82), "Yaşadığımız acı çok büyük. İki tane torunum var oğlumdan geriye kalan, onlar bana yadigar. Benim 5 oğlum daha var.

İSTANBUL Esenler'de, 15 Temmuz darbe girişiminde önünde durduğu tankın üzerinden geçmesi sonucu şehit olan Muhammed Ali Aksu'nun Samsun'da yaşayan annesi Ezine Aksu (82), "Yaşadığımız acı çok büyük. İki tane torunum var oğlumdan geriye kalan, onlar bana yadigar. Benim 5 oğlum daha var. Bu devlet, vatan için gerekirse onları da yine yollarım" dedi.

İstanbul Esenler'de, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde önünde durduğu tankın üzerinden geçmesi sonucu şehit olan Muhammed Ali Aksu'nun (38) Samsun'un Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi'nde yaşayan annesi Ezine Aksu, oğlunun ölüm yıldönümünü hem acı hem de gurur içinde geçiriyor. Acılı anne 15 Temmuz nedeniyle içinin buruk olduğunu ancak vatan için diğer evlatlarını da göndermeye hazır olduğunu söyledi. Ezine Aksu, şehit oğlunun yadigarı olan torunları Muhammet Rıdvan ve Muhammet Ömer Aksu'ya gözü gibi baktığını dile getirdi.

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'VATAN SAĞOLSUN'

Ezine Aksu, darbe girişiminden bir gün önce İstanbul'dan Samsun'a geldiğini belirterek, "Televizyondan olanlara baktım ve dedim ki 'İstanbul karışıyor'. Sonra bir telefon geldi, oğlumun öldüğünü söylediler. Önce inanamadım. Oğlumun üzerinden tank geçmiş, şehit olmuş. Yaşadığımız acı çok büyük. İki tane torunum var oğlumdan geriye kalan, onlar bana yadigar. Benim 5 oğlum daha var. Bu devlet, vatan için gerekirse onları da yine yollarım. Korkmuyorum, yaşıyoruz, huzurluyuz ama gel benim içime sor. Ana yüreği bu, ben kendim yetim büyüdüm, şimdi içerim taş oldu artık. Vatanımız sağ olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Oğlum evden çıkarken akrabalarımız görüyor. 'Ölürsünüz, gitme, silah sesi geliyor' diyorlar o da 'Ölürsek şehit oluruz' diyor. Yeğeni ile birlikte gidiyorlar, oğlum şehit, yeğeni gazi oluyor" diye konuştu.

'OTURDUĞU EV ÖYLECE DURUYOR'

15 Temmuz'un yıl dönümünde yüreğinin buruk olduğunu dile getiren Aksu, "Kader böyleymiş. Çok zor, acısı çok büyük. Şehit oldu ama acısını gel bana sor. İstanbul'da tüm ailemiz bir apartmanda kalıyoruz. Oğlumun yaşadığı ev olduğu gibi eşyalarıyla duruyor. Boşaltıp da kiraya bile veremedik. 4 yıldır ev boş, içimiz dayanıp da veremedik kiraya" diye konuştu.


İstanbul, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin annesi: 5 oğlum daha var, bu devlet için onları da yollarım - Son Dakika
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