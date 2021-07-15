Üye Girişi
15 Temmuz şehidinin annesi: "Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi" - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin annesi: "Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi"

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:51
15 Temmuz şehidinin annesi:

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'da mezarı başında anıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'da mezarı başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı şehitliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, şehit Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. Törende, şehitler için dua okundu ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kılınç ailesine başsağlığı dileklerini yineledi. Katılımcılar, şehitlerin mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek gözyaşı döken anne Meltem Kılınç, duygusal anlar yaşadı.

"Allah 15 Temmuzlar göstermesin"

Şehidin mezarına karanfil bırakan Vali Yazıcı, "Allah gani gani rahmet eylesin. Allah sabır versin. Allah sizi cennetinde kavuştursun. Allah bir daha 15 Temmuzları göstermesin" dedi.

"Rabbim mükafat verdi"

Anne Meltem Kılınç, "Muhammet Oğuz Kılınç inanın bana o kadar temiz, pırıl pırıl bir evlattı ki Rabbim ona böyle güzel bir makam verdi. Şehitlik makamı hiç kimseye nasip olmuyor. Böyle temiz bir çocuğa Rabbim mükafat olarak verdi" diye konuştu. - ANTALYA

15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Antalya, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı 14:39 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı 14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı 13:59 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi 13:56 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi Melih Bulu, uygulamaya soktuğu 13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı 11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 11:21 15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık

Son Dakika Haberleri
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
13:58 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
13:55 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi
13:54 Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi         
14:50
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı         
14:11
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz         
13:57
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 15:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidinin annesi: "Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement